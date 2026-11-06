سیالکوٹ :گھریلو تنازع کے بعد خاتون نے زہریلی گولیاں کھا لیں
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مراد پور میں گھریلو تنازع کے بعد خاتون نے زہریلی گولیاں کھا لیں۔ریسکیو 1122 اطلاع پر موقع پر پہنچ گئی، 35 سالہ اقرا شہزاد ی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا۔
مراد پور میں گھریلو تنازع کے بعد خاتون نے زہریلی گولیاں کھا لیں۔ریسکیو 1122 اطلاع پر موقع پر پہنچ گئی، 35 سالہ اقرا شہزاد ی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا۔
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