کھاریاں کے قریب موٹرسائیکلوں میں تصادم ،2افراد شدید زخمی
لالہ موسیٰ (نامہ نگار )کھاریاں کے قریب موٹرسائیکلوں کے درمیان تصادم سے 2افراد شدید زخمی ہوگئے جن میں 60سالہ اعظم اور 65سالہ افضل شامل ہیں ۔ریسکیو عملہ نے طبی امداد فراہم کرتے ہوئے سی ایم ایچ ہسپتال کھاریاں منتقل کر دیا۔
کھاریاں کے قریب موٹرسائیکلوں کے درمیان تصادم سے 2افراد شدید زخمی ہوگئے جن میں 60سالہ اعظم اور 65سالہ افضل شامل ہیں ۔ریسکیو عملہ نے طبی امداد فراہم کرتے ہوئے سی ایم ایچ ہسپتال کھاریاں منتقل کر دیا۔
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