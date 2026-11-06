راہوالی3:منشیات فروس گرفتار 3 کلو سے زائد چرس برآمد
راہوالی (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )کینٹ پولیس نے 3منشیات فروشوں سے 3420گرام چرس برآمد کرلی ۔ کوٹ شاہاں موڑ پر عدیم سے 1160 گرام ، منڈیالہ موڑ ناکہ پر عاشر سے ایک کلو سے زائد ، جبکہ عابد سے 1140گرام چرس برآمد کی گئی ۔
کینٹ پولیس نے 3منشیات فروشوں سے 3420گرام چرس برآمد کرلی ۔ کوٹ شاہاں موڑ پر عدیم سے 1160 گرام ، منڈیالہ موڑ ناکہ پر عاشر سے ایک کلو سے زائد ، جبکہ عابد سے 1140گرام چرس برآمد کی گئی ۔
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