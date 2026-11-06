صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:فوارہ چوک کا رائونڈ ابائوٹ مسمار ‘نیا بنانے کی تیاری

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:فوارہ چوک کا رائونڈ ابائوٹ مسمار ‘نیا بنانے کی تیاری

چند سال قبل 75لاکھ روپے سے تیار ٹریفک سرکل راتو ں رات صفحہ ہستی سے مٹا دیا

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )شہر کے فوارہ چوک میں قریباً 75لاکھ روپے کی لاگت سے بنائے گئے راؤنڈ اباؤٹ / ٹریفک سرکل کو مسمار کر دیا گیا جس کے بعد یہاں نیا راؤنڈ اباؤٹ بنانے کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ حافظ آباد کے فوارہ چوک میں چند سال قبل 75لاکھ روپے سے زائد کی رقم سے دو شیروں والا راؤنڈ اباؤٹ بنایا گیا تھا لیکن اب راتوں رات اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ضلعی افسر وں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں نیا راؤنڈ اباؤٹ بنایا جائے گا۔شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے قومی خزانے کا ضیاع قرار دیا اور کہا کہ شہر کی خوبصورتی کے نام پر نہ صرف خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے بلکہ لاکھوں روپے خورد برد بھی کئے جا رہے ہیں جس کا صوبائی حکومت کو فوری نوٹس لینا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ترقیاتی سکیموں، گرین بیلٹس اور صفائی ستھرائی کے نظام کا جائزہ

گنے کے غیر قانونی کنڈوں کا جال بچھانے کی تیاریاں

کندیاں،چشمہ اور گردونواح میں بھکاریوں کی بڑی تعداد شہریوں کیلئے درد سر

صفائی کے ناقص انتظامات پر کھویا یونٹ سیل

غیر معیاری گیس سلنڈر پر 13 گاڑیوں کے چالان

ملزم سے 30 لیٹر شراب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ