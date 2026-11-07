صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشی کے مواقع پر اسلامی تعلیمات کو فراموش نہ کیا جائے :پیر داؤد رضوی

  • گوجرانوالہ
خوشی کے مواقع پر اسلامی تعلیمات کو فراموش نہ کیا جائے :پیر داؤد رضوی

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) امیر جماعت رضائے مصطفے ٰ پاکستان مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خوشی اور مسرت حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ۔

قرآن پاک کے حکم کے مطابق ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ناک امر ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر بالخصوص لوگ اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں، جس کا انجام بعض اوقات افسوس ناک ہوتا ہے ۔ چند روز قبل سیالکوٹ میں شادی کی ایک تقریب کے دوران پیش آنے والا واقعہ بھی اس کی مثال ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب کے مزید 20اضلاع میں ہارٹیکلچر ایجنسیاں قائم کرنیکا فیصلہ

3لاکھ اساتذہ اور ملازمین کے ریکارڈ کی تصدیق کرانے کا فیصلہ

تعلیمی بورڈز میں آن سکرین مارکنگ اور ای شیٹ کاعملی آغاز

داتا دربار کی توسیع وتزئین آرائش کا منصوبہ جون2027 تک مکمل کرنے کا ہدف

خواتین کو ہراساں کرنے والے 8ملزم دھر لئے گئے

سال میں 89 سے زائد چھٹی کرنیوالے اساتذہ کو ہٹانے کافیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن