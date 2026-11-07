صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرحوم ڈاکٹر رانا موسیٰ خالد کی یاد میں مفت ویٹرنری کیمپ کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
مرحوم ڈاکٹر رانا موسیٰ خالد کی یاد میں مفت ویٹرنری کیمپ کا انعقاد

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) ڈاکٹر رانا موسیٰ خالد مرحوم کی یاد میں مفت ویٹرنری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔

 جس میں خان بہادر چوہدری مشتاق احمد کالج آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز نارووال کے پروفیسر ڈاکٹر رضوان یوسف سمیت 40مرد و خواتین ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ کیمپ میں گاؤں باورے کے رہائشیوں کو جانوروں کی بہتر پرورش، صفائی ستھرائی، وبائی امراض سے بچاؤ، خوراک کے درست استعمال اور ادویات کی مناسب مقدار کے حوالے سے تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر مختلف اقسام کے جانوروں کا معائنہ، الٹراساؤنڈ اور سرجری کی گئی۔، جبکہ انہیں مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ آخر میں ڈاکٹر رانا موسیٰ خالد مرحوم کے کالج فیلو ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کی قبر پر شجرکاری کی اور درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

محکمہ صحت نے جینیاتی مریضوں کو دوا کی مفت فراہمی شروع کردی

عباسی اسپتال کے نئے بلاک کی او پی ڈی کا افتتاح

تھر کے کوئلے کو صنعتی ترقی کا ذریعہ بنایا جا رہا ، شرجیل میمن

اعلیٰ تعلیمی ادارے قومی ترقی، معاشی استحکام کے اہم ستون،ناصرشاہ

شہر کی ترقی کیلئے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی،گورنر

ہمارا کام عوام کی خدمت، پیپلز پارٹی کا کرپشن، حافظ نعیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن