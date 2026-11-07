اپنے چھوٹے بھائی سے دورہوانہ کبھی ہونگا:چودھری شافع
تمام سیاستدانوں کو غلط فہمیاں دور کرنے کیلئے مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے
گجرات (سٹی رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے کہا ہے کہ میں نے کبھی اپنے چھوٹے بھائی سے دوری اختیار کی ہے اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ وہ ایک خودمختار شخصیت ہیں اور ان کے اپنے آزادانہ خیالات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں ایسی معلومات تک رسائی حاصل رہی ہو جن سے میں واقف نہ ہوں۔ انہوں نے نہ تو وزیراعلیٰ کا نام لیا اور نہ ہی پنجاب حکومت کا، تاہم میرا ماننا ہے کہ ان کا اشارہ نظامی بدعنوانی (سسٹمک کرپشن) کی طرف تھا، جس کے وجود پر ہم سب متفق ہیں۔ تمام سیاست دانوں کو زیادہ رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے ۔چودھری شافع حسین نے کہا کہ پرویز الٰہی کے دور حکومت کے حوالے سے وفاقی وزیر چودھری سالک حسین نے پنجاب میں 2003ء سے 2008ء تک قائم رہنے والی مسلم لیگ (ق) کی حکومت کا ذکر کیا تھا، جو پارٹی صدر چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں قائم تھی۔
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