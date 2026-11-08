بوگس چیک ،ایک شخص پر 2مقدمات
کامونکے (تحصیل رپورٹر )بوگس چیک دینے والے کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔ سٹی پولیس نے مسلم گنج کے محمد بوٹا کی درخواستوں پر سوا بارہ لاکھ اور پانچ لاکھ روپے کے بوگس چیک دینے پر آدھورائے کے عمران منشا کیخلاف کارروائی شروع کر دی ۔
بوگس چیک دینے والے کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔ سٹی پولیس نے مسلم گنج کے محمد بوٹا کی درخواستوں پر سوا بارہ لاکھ اور پانچ لاکھ روپے کے بوگس چیک دینے پر آدھورائے کے عمران منشا کیخلاف کارروائی شروع کر دی ۔
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