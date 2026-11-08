غفلت پر2ڈرائیور گرفتار
کامونکے (تحصیل رپورٹر )ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر دو ڈرائیوروں کوگرفتارکر لیاگیا۔ پٹرولنگ پولیس نے لاپرواہی سے ٹریکٹر ٹرالی چلانے پر شہباز اور مسافر ویگن میں گیس سلنڈر نصب کرنے پر جاوید کیخلاف مقدمات درج کرا دئیے ۔
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر دو ڈرائیوروں کوگرفتارکر لیاگیا۔ پٹرولنگ پولیس نے لاپرواہی سے ٹریکٹر ٹرالی چلانے پر شہباز اور مسافر ویگن میں گیس سلنڈر نصب کرنے پر جاوید کیخلاف مقدمات درج کرا دئیے ۔
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