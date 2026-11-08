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کامونکے :گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں کانووکیشن

  • گوجرانوالہ
کامونکے :گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں کانووکیشن

کامونکے (تحصیل رپورٹر )گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں گرینڈ کانووکیشن 2026کا انعقاد کیا گیا۔

اس موقع پر گریجویشن مکمل کرنیوالی 169طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی ڈی پی آئی کالجز پنجاب ڈاکٹر سید انصار اظہر اور ڈائریکٹر کالجز ایجوکیشن گوجرانوالہ ڈویژن ڈاکٹر امان اللہ راٹھور نے شرکت کی۔ کانووکیشن میں 2018سے 2026تک اے ڈی پی، بی اے اور بی ایس پروگرامز کی فارغ التحصیل طالبات کو ڈگریاں دی گئیں۔ 

 

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