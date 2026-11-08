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سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار حق نواز ہنجرا پی ٹی آئی چھوڑ کر ن لیگ میں شامل

  • گوجرانوالہ
سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار حق نواز ہنجرا پی ٹی آئی چھوڑ کر ن لیگ میں شامل

لدھیوالہ وڑائچ ،عالم چوک(نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )این اے 77میں ضمنی الیکشن سے قبل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار گوجرانوالہ حق نواز ہنجرا نے تحریک انصاف کو خیر باد کہتے ہوئے مسلم لیگ ن میں شمولیت کا اعلان کر دیا ۔

این اے 77کے ضمنی انتخابات سے ایک روز قبل انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ ،ایم این اے بلال فاروق تارڑ اور دیگررہنما ئو ں نے مدوخلیل میں نسیم عباس ہنجرا کے ڈیرے پر سیاسی ملاقاتیں کیں۔ اس موقع پر سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار گوجرانوالہ حق نواز ہنجرا نے مسلم لیگ ن میں شمولیت کا اعلان کر دیا جسے انتخابی مہم کے آخری مرحلے میں مسلم لیگ ن کی اہم سیاسی پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے ۔

 

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