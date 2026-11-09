اغوا کا مقدمہ درج
موترہ(نامہ نگارکوڈنمبر) نامعلوم ملزمان نے چالیس سالہ شخص کواغواکرلیا چالیس سالہ بھائی گھرسے کام کے سلسلہ میں گیاتوواپس نہ آیااس نے تلاش شروع کی تواس کو معلوم ہواکہ اسکے بھائی کوملزمان نے اغواکرلیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے۔
نامعلوم ملزمان نے چالیس سالہ شخص کواغواکرلیا چالیس سالہ بھائی گھرسے کام کے سلسلہ میں گیاتوواپس نہ آیااس نے تلاش شروع کی تواس کو معلوم ہواکہ اسکے بھائی کوملزمان نے اغواکرلیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے۔
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