بجلی چوری پکڑی گئی
موترہ(نامہ نگارکوڈنمبر) تھانہ موترہ کے علاقہ تڑگا اور تلواڑہ راجپوتاں میں چھاپہ ماراتو ملزمان فاروق اورطارق سرعام بجلی چوری کررہے تھے جنہیں ایس ڈی او نے رنگے ہاتھوں پکڑلیاپولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے۔
تھانہ موترہ کے علاقہ تڑگا اور تلواڑہ راجپوتاں میں چھاپہ ماراتو ملزمان فاروق اورطارق سرعام بجلی چوری کررہے تھے جنہیں ایس ڈی او نے رنگے ہاتھوں پکڑلیاپولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments