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گجرات :فائرنگ کیس کا ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات :فائرنگ کیس کا ملزم گرفتار

گجرات (نامہ نگار )گجرات پولیس کی مؤثر کارروائی،تھانہ گلیانہ فائرنگ کیس کا مرکزی ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد۔پولیس مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی تھی۔ڈی پی او کے نوٹس پر مقدمہ کی میرٹ پر تفتیش کے احکامات جاری کیے گئے تھے ۔

گجرات پولیس کی مؤثر کارروائی،تھانہ گلیانہ فائرنگ کیس کا مرکزی ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد۔پولیس  مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی تھی۔ڈی پی او کے نوٹس پر مقدمہ کی میرٹ پر تفتیش کے احکامات جاری کیے گئے تھے ۔ 

 

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