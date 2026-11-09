منشیات فروش گرفتار ، چرس برآمد،مقدمہ
لاہور(سٹاف رپورٹر) ایس ایچ او تھانہ بھاٹی گیٹ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے مبینہ منشیات فروش عنصر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے گرفتار ملزم کے قبضے سے 1 کلو 500 گرام چرس برآمد کر لی۔مقدمہ درج کر لیا۔
ایس ایچ او تھانہ بھاٹی گیٹ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے مبینہ منشیات فروش عنصر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے گرفتار ملزم کے قبضے سے 1 کلو 500 گرام چرس برآمد کر لی۔مقدمہ درج کر لیا۔
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