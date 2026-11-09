2شاخ بھیڑیں 1شاخ چھترا چوری
مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا)نامعلوم چوروں نے محنت کش کے گھر میں چوری کی واردات کرکے قیمتی 2شاخ بھیڑیں 1شاخ چھترا چوری کرلیا۔
نواحی موضع گھلا پور کے رہائشی مظہر حیات نے اپنے گھر میں شاخ بھیڑیں او چھترے پال رکھے ہیں شب درمیانی نامعلوم چوروں نے اُسکے گھر سے 2شاخ بھیڑیں و 1شاخ چھترا کل مالیتی تقریباً1لاکھ 50ہزار روپے چوری کرلئے ۔مظہر حیات کی رپورٹ پر پولیس تھانہ مڈھ رانجھا نے کاروائی کا آغاز کردیا۔
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