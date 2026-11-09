صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشوں سے 2کلو 160گرام چرس برآمد

  • گوجرانوالہ
منشیات فروشوں سے 2کلو 160گرام چرس برآمد

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) ایس ایچ او تھانہ بیگو والہ سب انسپکٹر سہیل کی منشیات فروشوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائی 2کلو 160گرام چرس برآمد ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد کی ہدایات ڈی ایس پی سمبڑیال سرکل سجاد باجوہ کی زیرنگرانی ایس ایچ او تھانہ بیگو والا سب انسپکٹر سہیل نے پولیس ٹیم کہ ہمراہ مخبر کی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے دورانِ ناکہ بندی مشکوک شخص کو روکا تو دوران تلاشی بدنام زمانہ سابقہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش ملزم علی رضا کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2کلو 160گرام چرس برآمد کر لی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا مارگلہ ایونیو،سنگجانی انٹر چینج کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ

3روزہ ٹورازم سپورٹس اینڈ فیملی فیسٹیول اختتام پذیر

کنٹونمنٹ بورڈ کی 3روزہ فوڈ سیفٹی،آگاہی مہم اختتام پذیر

ستھرا پنجاب ایجنسی راولپنڈی کی صفائی مہم جاری

گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے راولپنڈی پولیس کے موثر انتظامات

نوجوان اقبال کے کردار کو اپناتے ہوئے بلند نظری کو شعار بنائیں، شبیر میثمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر