ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے پر مقدمہ
تتلے عالی(نامہ نگار )ڈکیتی کی جھوٹی کال چلانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ۔لنج شریف کے طیب نے ریسکیو15پر کال کی کہ تنگکلاں پلی پر دو ڈاکوؤں نے ا س سے 9ہزار روپے چھین لئے ، اطلاع پر پولیس نے پہنچ کر تحقیقات کی تو کال جھوٹی نکلی۔
ڈکیتی کی جھوٹی کال چلانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ۔لنج شریف کے طیب نے ریسکیو15پر کال کی کہ تنگکلاں پلی پر دو ڈاکوؤں نے ا س سے 9ہزار روپے چھین لئے ، اطلاع پر پولیس نے پہنچ کر تحقیقات کی تو کال جھوٹی نکلی۔
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