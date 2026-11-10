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گاڑیوں میں لگانے پر ڈرائیورز کیخلاف کارروا ئی

  • گوجرانوالہ
گاڑیوں میں لگانے پر ڈرائیورز کیخلاف کارروا ئی

تتلے عالی(نامہ نگار)ناقص سلنڈر لگانے پر 6 ڈرائیوروں کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے۔ مسافر ویگنوں میں غیر معیاری وغیر قانونی ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر ثاقب ،امجد ،محسن ،سجاد ،آفتاب و دیگر کیخلاف کارروا ئی شروع کر دی گئی۔

ناقص سلنڈر لگانے پر 6 ڈرائیوروں کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے۔ مسافر ویگنوں میں غیر معیاری وغیر قانونی ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر ثاقب ،امجد ،محسن ،سجاد ،آفتاب و دیگر کیخلاف کارروا ئی شروع کر دی گئی۔

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