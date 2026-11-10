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سیالکوٹ:کنگرہ پلی کے قریب 2گاڑیوں میں تصادم، 3افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:کنگرہ پلی کے قریب 2گاڑیوں میں تصادم، 3افراد زخمی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)کنگرہ پلی کے قریب دو گاڑیوں میں تصادم، تین افراد زخمی ہوگئے ۔

کنگرہ پلی کے قریب تیز رفتاری کے باعث دو کاریں آپس میں ٹکرا گئیں ۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔زخمیوں میں57سالہ وحید الرحمٰن ، 50سالہ فرزانہ اور55سالہ ذوالفقار علی شامل ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ منتقل کر دیا۔ 

 

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