صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزم اقبال نوشہرہ ورکاں کے زیر اہتمام شاعر مشرق کا یوم پیدائش منایا گیا

  • گوجرانوالہ
بزم اقبال نوشہرہ ورکاں کے زیر اہتمام شاعر مشرق کا یوم پیدائش منایا گیا

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )بزم اقبال نوشہرہ ورکاں کے زیر اہتمام شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 150 واں یوم پیدائش منایا گیا ۔

چیئرمین ڈاکٹر آصف شریف مغل، صدر ڈاکٹر زبیر رسول چیمہ اور جنرل سیکرٹری رانا ساجد علی نے سالگرہ کا کیک کاٹا ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کیلئے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ ان کی شاعری توحید اور عشق رسول ؐ کے جذبے سے سرشار ہے ، علامہ اقبال کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر پاکستان اور مسلم امہ کو دنیا بھر میں عزت و وقار دلایا جا سکتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شیڈول ردی کی نذر: گیس بحران ، شہری ذہنی اذیت میں مبتلا

کباڑ خانوں کی رجسٹریشن ، پولیس کا قانون سازی کے لیے ڈرافٹ سرخ فیتے کی نذر

دستاویزات میں بے ضابطگیاں ، شپنگ ایجنسی پر 35 لاکھ روپے جرمانہ

مرزا آدم خان روڈ کی بحالی کا 70 فیصد کام مکمل

چائنہ انڈسٹریل زون منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

کرا چی سے پشاور جانے والی عوام ایکسپریس کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد