صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے سیکھیں :وقاص مرزا

  • گوجرانوالہ
نوجوان علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے سیکھیں :وقاص مرزا

اتحاد، ایمان، نظم و ضبط، انصاف، رواداری اور جمہوری اصولوں کو اپنانا ہوگا

گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز کے صدر وقاص مرزا نے کہا ہے کہ اقبال برصغیر کی ممتاز علمی، فکری، فلسفیانہ اور ادبی شخصیات میں نمایاں مقام رکھتے ہیں ،علامہ اقبال کی شاعری نے برصغیر کے مسلمانوں میں خودداری، اعتماد، عزت نفس اور مقصدحیات کا نیا شعور پیدا کیا۔ ان کے موثر پیغام نے افراد اور قوموں کو اپنی صلاحیتیں پہچاننے ، فکری و اخلاقی جمود سے نکلنے اور بہتر مستقبل کیلئے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی۔انہوں نے کہا کہ اقبال کا فلسفہ خودی اور علم، کردار، جرات اور اجتماعی ذمہ داری پر ان کا زور آج بھی بالخصوص نوجوان نسل کیلئے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے ۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اقبال کی شاعری اور فلسفے کو محض ادبی ورثہ سمجھ کر نہ پڑھیں بلکہ اسے اپنی شخصیت سازی، فکری ارتقا اور قومی خدمت کیلئے رہنما اصول بنائیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل ایسی نوجوان نسل سے وابستہ ہے جو علم، دیانت داری، تخلیقی صلاحیتوں اور ملک کیلئے احساس ذمہ داری سے سرشار ہو۔ علامہ اقبال کو حقیقی خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے اتحاد، ایمان، نظم و ضبط، انصاف، رواداری اور جمہوری ذمہ داری کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مرغی ،انڈے، چھوٹا، بڑا گوشت مہنگے، شہری پریشان

آئی جی کی علامہ اقبالؒ کے یوم پیدائش پرمزار پر سلامی پیش

جامعہ پنجاب سال بھر علامہ اقبالؒ کی سالگرہ تقریبات منائیگی

ڈاکٹرز مریضوں ، لواحقین کے مسائل حل کریں :پروفیسر جودت سلیم

ریاست کیخلاف جھوٹا پراپیگنڈا ناقابل برداشت :شذرہ منصب

صوبائی وزیر سے ایوان صنعت و تجارت کے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد