صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال کی بدولت آج قوم آزادی کا سانس لے رہی:ڈی سی سیالکوٹ

  • گوجرانوالہ
علامہ اقبال کی بدولت آج قوم آزادی کا سانس لے رہی:ڈی سی سیالکوٹ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر اویس مشتاق نے کہا ہے کہ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی بدولت آج قوم آزادی کا سانس لے رہی ہے۔۔۔

 ضرورت اس امر کہ ہے کہ ان کی شاعری سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جائے اور ان کے افکار اور تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیاوی و اخروی کامیابی کو یقینی بنایا جائے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوم اقبال کے موقع پر علامہ محمد اقبال کی جائے پیدائش اقبال منزل میں سالگرہ کا کیک کاٹنے کے بعد میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شیڈول ردی کی نذر: گیس بحران ، شہری ذہنی اذیت میں مبتلا

کباڑ خانوں کی رجسٹریشن ، پولیس کا قانون سازی کے لیے ڈرافٹ سرخ فیتے کی نذر

دستاویزات میں بے ضابطگیاں ، شپنگ ایجنسی پر 35 لاکھ روپے جرمانہ

مرزا آدم خان روڈ کی بحالی کا 70 فیصد کام مکمل

چائنہ انڈسٹریل زون منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

کرا چی سے پشاور جانے والی عوام ایکسپریس کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد