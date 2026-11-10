صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیابان اقبال پارک میں گوشہ اقبال کی تعمیر کا آغاز

  • گوجرانوالہ
خیابان اقبال پارک میں گوشہ اقبال کی تعمیر کا آغاز

آرٹ گیلری، لائبریری، ادبی بیٹھک اور اوپن ایئر تھیٹر شامل ہونگے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت محمد منشا اﷲ بٹ نے خیابان اقبال پارک سیالکوٹ میں گوشہ اقبال کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر کمشنر گوجرانوالہ محمد علی، ڈپٹی کمشنر اویس مشتاق اور رکن صوبائی اسمبلی فیصل اکرام بھی موجود تھے ۔گوشہ اقبال کا قیام شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم ولادت کے تناظر میں ان کی فکر، فلسفے اور پیغام کو نئی نسل سمیت عوام کے وسیع حلقوں تک پہنچانے کی ایک اہم کاوش ہے ،یہ منصوبہ سیالکوٹ کی تاریخی، ادبی اور ثقافتی شناخت کو مزید اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ شہر میں علمی و ادبی سرگرمیوں کے فروغ کا نیا باب رقم کرے گا۔ منشا اﷲ بٹ نے کہا کہ گوشہ اقبال محض ایک عمارت یا یادگاری مقام نہیں بلکہ ایک فعال علمی، ادبی اور ثقافتی مرکز ہوگا جہاں شہریوں، طلبہ، نوجوانوں، اہل قلم اور ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد کو باہمی رابطے ، مکالمے اور مثبت سرگرمیوں کے مواقع میسر آئیں گے ۔ گوشہ اقبال میں آرٹ گیلری، لائبریری، ادبی بیٹھک اور اوپن ایئر تھیٹر سمیت مختلف علمی و ثقافتی سہولیات شامل ہوں گی۔ آرٹ گیلری فنون لطیفہ اور تخلیقی اظہار کے فروغ کا ذریعہ بنے گی، لائبریری مطالعے اور تحقیق کے رجحان کو تقویت دے گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مرغی ،انڈے، چھوٹا، بڑا گوشت مہنگے، شہری پریشان

آئی جی کی علامہ اقبالؒ کے یوم پیدائش پرمزار پر سلامی پیش

جامعہ پنجاب سال بھر علامہ اقبالؒ کی سالگرہ تقریبات منائیگی

ڈاکٹرز مریضوں ، لواحقین کے مسائل حل کریں :پروفیسر جودت سلیم

ریاست کیخلاف جھوٹا پراپیگنڈا ناقابل برداشت :شذرہ منصب

صوبائی وزیر سے ایوان صنعت و تجارت کے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد