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کھویا پوائنٹس کو جرمانے

  • گوجرانوالہ
کھویا پوائنٹس کو جرمانے

منڈی بہاؤالدین (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی کی زیرنگرانی کھویا پوائنٹس اور دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ، نمونے فیل ہونے پر 2 ایف آئی آرز درج کروا کر 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی کی زیرنگرانی کھویا پوائنٹس اور دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ، نمونے فیل ہونے پر 2 ایف آئی آرز درج کروا کر 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ 

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