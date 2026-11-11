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آلودگی پھیلانے پر مالک کیخلاف کارروائی

  • گوجرانوالہ
آلودگی پھیلانے پر مالک کیخلاف کارروائی

منڈی بہا ئوالدین(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ آفیسر تحفظ ماحول انجینئر رحمت اللہ نے فیلڈ سٹاف کے ہمراہ مختلف علاقوں میں بھٹوں کا معائنہ کیا ،اینٹی سموگ رولز کی خلاف ورزی پر بھٹہ مالک کیخلاف تھانہ پھالیہ میں استغاثہ جمع کرا دیا گیا ۔

ڈسٹرکٹ آفیسر تحفظ ماحول انجینئر رحمت اللہ نے فیلڈ سٹاف کے ہمراہ مختلف علاقوں میں بھٹوں کا معائنہ کیا ،اینٹی سموگ رولز کی خلاف ورزی پر بھٹہ مالک کیخلاف تھانہ پھالیہ میں استغاثہ جمع کرا دیا گیا ۔

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