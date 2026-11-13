تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانے پر 3ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات
سمبڑیال (سٹی رپورٹر) سیالکوٹ وزیرآباد روڈ پر موڑ سمبڑیال کے قریب دورانِ چیکنگ تیز رفتاری اور غفلت سے ٹریکٹر ٹرالی اور ڈمپر چلانے والے تین ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔ پولیس کے مطابق ملزمان میں ریاض حسین، جاوید اقبال اور محمد یاسر شامل ہیں۔
سیالکوٹ وزیرآباد روڈ پر موڑ سمبڑیال کے قریب دورانِ چیکنگ تیز رفتاری اور غفلت سے ٹریکٹر ٹرالی اور ڈمپر چلانے والے تین ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔ پولیس کے مطابق ملزمان میں ریاض حسین، جاوید اقبال اور محمد یاسر شامل ہیں۔
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