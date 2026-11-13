صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانے پر 3ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات

  • گوجرانوالہ
تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانے پر 3ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات

سمبڑیال (سٹی رپورٹر) سیالکوٹ وزیرآباد روڈ پر موڑ سمبڑیال کے قریب دورانِ چیکنگ تیز رفتاری اور غفلت سے ٹریکٹر ٹرالی اور ڈمپر چلانے والے تین ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔ پولیس کے مطابق ملزمان میں ریاض حسین، جاوید اقبال اور محمد یاسر شامل ہیں۔

سیالکوٹ وزیرآباد روڈ پر موڑ سمبڑیال کے قریب دورانِ چیکنگ تیز رفتاری اور غفلت سے ٹریکٹر ٹرالی اور ڈمپر چلانے والے تین ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔ پولیس کے مطابق ملزمان میں ریاض حسین، جاوید اقبال اور محمد یاسر شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ