صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکوٹی گاڑی سے ٹکرانے پر ڈرائیور کا 13سالہ لڑکے پر تشدد

  • گوجرانوالہ
سکوٹی گاڑی سے ٹکرانے پر ڈرائیور کا 13سالہ لڑکے پر تشدد

ڈسکہ (نامہ نگار) تھانہ موترہ کے علاقے سٹی ہاؤسنگ، گھوئینکی کے رہائشی فہیم طارق کا 13سالہ بیٹا نعیم طارق سکول کے باہر سڑک پر اپنی سکوٹی پیچھے کر رہا تھا کہ وہ پیچھے کھڑی گاڑی سے ٹکرا گئی۔

 اس پر گاڑی کے مالک جہانگیر نے لڑکے کو تھپڑ مارے اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ تھانہ موترہ پولیس نے ملزم جہانگیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ