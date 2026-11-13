صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنزیومر ڈیپارٹمنٹ: پولیس اہلکار صارف کو ریلیف مل گیا

  • گوجرانوالہ
کنزیومر ڈیپارٹمنٹ: پولیس اہلکار صارف کو ریلیف مل گیا

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) پولیس افسروں کیساتھ ساتھ اہلکار بھی صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کنزیومر پروٹیکشن کونسل پہنچ گئے ۔

پہلی ہی سماعت پر پولیس اہلکار کو ریلیف فراہم کر دیا گیا۔ نعیم گھمن، جو اینٹی کرپشن عدالت میں بطور سکیورٹی انچارج فرائض سرانجام دے رہے ہیں، نے تقریباً ایک لاکھ 50 ہزار روپے مالیت کا ریفریجریٹر خریدا تھا، جو وارنٹی کی مدت کے دوران ہی خراب ہو گیا تھا۔ متاثرہ صارف نے کنزیومر پروٹیکٹ ایپ کے ذریعے کنزیومر پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ گوجرانوالہ میں آن لائن شکایت درج کروا دی۔ اس پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر چوہدری محمد فاروق نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پہلی ہی سماعت پر شہری کو ریلیف فراہم کر دیا۔ متعلقہ کمپنی کو ریفریجریٹر اصل پرزہ جات کے ساتھ مکمل طور پر مرمت کرکے شہری کے حوالے کرنا پڑا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ