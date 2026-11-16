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غیر منظور شدہ پلاٹ فروختگی پرمقدمہ

  • گوجرانوالہ
غیر منظور شدہ پلاٹ فروختگی پرمقدمہ

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)ڈسٹرکٹ کونسل سیالکوٹ سے غیر منظور شدہ سکیم میں پلاٹ فروخت کرنیوالے 6ملزموں کے خلاف حرم سٹی میں لوگوں کو پلاٹ فروخت کرنے والے 6ملزمان تھانہ ایئرپورٹ میں مقدمہ درج کروادیا گیا ۔

ڈسٹرکٹ کونسل سیالکوٹ سے غیر منظور شدہ سکیم میں پلاٹ فروخت کرنیوالے 6ملزموں کے خلاف حرم سٹی میں لوگوں کو پلاٹ فروخت کرنے والے 6ملزمان  تھانہ ایئرپورٹ میں مقدمہ درج کروادیا گیا ۔

 

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