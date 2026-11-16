صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان رضا کو ڈویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیٹرکا چارج سنبھالنے پر مبارکباد

  • گوجرانوالہ
رمضان رضا کو ڈویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیٹرکا چارج سنبھالنے پر مبارکباد

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) نوشہرہ ورکاں کے سپوت میاں رمضان رضا نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان کامیابی سے پاس کرنے کے بعد بورڈ آف ریونیو کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں بطور ڈویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیٹر گوجرانوالہ اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔

ان کی اس عہدے پر تعیناتی نوشہرہ ورکاں کے لئے فخر اور اعزاز کی بات ہے ۔ میاں رمضان رضا نے پریسٹن یونیورسٹی اسلام آباد سے ایم ایس سی جبکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ایم فل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے ۔ انہوں نے ریسکیو 1122 میں 12 سال خدمات سر انجام دی اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ۔نئی ذمہ داری سنبھالنے پر اقبال صدیق سدھو سابق وائس چیئرمین بلدیہ، ماہر تعلیم محمد یاور رندھاوا، رانا ارسلان خاں، مدثر فاروق بٹ، ڈاکٹر شمشاد، محسن حسن سمیت معززینِ علاقہ اور دوست احباب نے مبارکباد دیتے ہوئے امید کا ظاہر کی ہے کہ وہ اپنی خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ڈویژن گوجرانوالہ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبے میں مؤثر کردار ادا کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس بحران بےقابو،تعطل 20 گھنٹے تک پہنچ گیا، ہوٹلوں اور تندروں پر عوام کارش

تبدیلی استعمال اراضی : ہزاروں پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کا منصوبہ

لاپروائی جان لیوا حادثات کا سبب بنتی ہے ،وزیراعلیٰ

سرسید گرلز کالج میں اسپورٹس سہولتیں بہتر بنانے کا فیصلہ

بلدیاتی وعام انتخابات میں کلین سوئپ کرینگے ،سعید غنی

پاکستان و اٹلی کے تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کا عزم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر