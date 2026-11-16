صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:غیر رجسٹرڈ میڈیکل سنٹرز کی بھرمار، زندگیاں دائو پر

  • گوجرانوالہ
راہوالی:غیر رجسٹرڈ میڈیکل سنٹرز کی بھرمار، زندگیاں دائو پر

ڈرگ انسپکٹرز کی ملی بھگت سے میڈیکل سٹورز پر نشہ آور انجکشن، گولیوں کی فروخت

راہوالی (نامہ نگار) راہوالی میں میڈیکل سٹور مالکان بااثر یا ڈرگ انسپکٹرز کی مبینہ ملی بھگت، فارمیسی کے بڑے بڑے بورڈ آویزاں کرکے 12سے 14سال کے پرائمری اور مڈل پاس بچوں کو ملازم رکھ کر ادویات فروخت کی جارہی ہیں،تفصیلات کے مطابق کئی گلی محلوں میں غیر تربیت یافتہ نرسوں نے زچہ بچہ سنٹرز قائم کررکھے ہیں جہاں سے محنت کش غریب خواتین اپنا علاج معالجہ کروانے پر مجبور ہوتی ہیں کیوں کہ پرائیویٹ ہسپتالوں کے ڈاکٹروں کی بھاری فیسیں ادا کرنے سے وہ قاصر ہوتے ہیں ، جی ٹی روڈ، شرقی راہوالی، ریلوے پھاٹک، شوگر ملز چوک، مین بازار محلہ انصاریاں میں قائم درجنوں میڈیکل سٹورز کے مالکان جن میں سے اکثر نے لائسنس خرید کر اپنا کاروبار شروع کررکھا ہے۔

میڈیکل سٹور مالکان کی اکثریت خود بھی غیر تربیت یافتہ صرف ادویات کے نام یاد کررکھے ہیں خریداروں کو ادویات فراہم کرنے میں مصروف ہیں معلوم ہوا ہے کہ کئی میڈیکل سٹورز مالکان کو جعلی کمپنیوں کی ادویات فروخت کرکے ضرورت مند لوگوں کو لوٹنا شروع کررکھا ہے ، کئی میڈیکل سٹورز مالکان مبینہ طور پر نشہ آور انجکشن، گولیاں اور سیرپ فروخت کرکے نشہ کی لت میں مبتلا نوجوانوں کو مطلوبہ اشیاء مہیا کرکے اپنا کاروبار چلارہے ہیں، ستم ظریفی یہ کہ علاقہ کے ڈرگ انسپکٹرز نے کبھی ان میڈیکل سٹورز کی چیکنگ کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ عوامی سماجی حلقوں نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اشتہاری ملزم انعام وینس عرف نامو وینس کی ہلاکت پر آر پی او سرگودھا کو زبردست خراجِ

علاقہ کی خوشحالی ان کی اولین ترجیحات میں شامل ، مختار احمد بھرتھ

دورانِ ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان قتل

الائیڈ اور اسٹیپ اسکولز کے زیر اہتمام تعلیمی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے خصوصی تربیتی سیشن

طلبہ و طالبات کے مابین انگریزی تقریری مقابلے

اشیاء خوردونوش میں ملاوٹ اور قواعدو ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 3یونٹس سربمہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر