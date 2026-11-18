ڈائریکٹ تار لگا کر بجلی چوری پر مقدمہ درج
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)سمبڑیال کی سب ڈویژن گیپکو بھوپالوالہ نے کوٹ مارتھ میں چھاپہ مارکر ایل ٹی لائن سے ڈائریکٹ تاریں لگا کر ڈیرہ فار م اوررہائشی کوٹھی میں بجلی چوری استعمال کرنے والے صارفین محمد ظفر اور5 نامعلوم افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔
سمبڑیال کی سب ڈویژن گیپکو بھوپالوالہ نے کوٹ مارتھ میں چھاپہ مارکر ایل ٹی لائن سے ڈائریکٹ تاریں لگا کر ڈیرہ فار م اوررہائشی کوٹھی میں بجلی چوری استعمال کرنے والے صارفین محمد ظفر اور5 نامعلوم افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔
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