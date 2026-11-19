چوکنانوالی میں ایک کروڑ روپے کی لاگت سے پی سی سی روڈ کی تعمیر شروع
گجرات (نامہ نگار) گاؤں چوکنانوالی میں فلٹریشن پلانٹ سے کارپٹ روڈ مین راستہ پلی تک پی سی سی روڈ کی تعمیر شروع کر دی گئی۔
منصوبے پر ایک کروڑ لاگت آئے گی۔ یہ ترقیاتی منصوبہ ممتاز چوہدری عدنان اسلم کی کاوشوں سے وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین کے فنڈز کے تحت ان کی نگرانی میں مکمل کروایا جا رہا ہے ۔اس موقع پر چوہدری عدنان اسلم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گاؤں چوکنانوالی کے بنیادی مسائل حل کرنے اور عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کروڑوں روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے ۔
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