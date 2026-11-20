بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )بجلی چوری کرنے والے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔سب ڈویژن گیپکو بھوپالوالہ کے ایس ڈی اومحمد عنصر نے ہمراہ سرویلنس ٹیم کے رندھیر باگڑیاں میں چھاپہ مارکر رفیق کو بجلی چوری کرتے پکڑ لیا ۔
بجلی چوری کرنے والے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔سب ڈویژن گیپکو بھوپالوالہ کے ایس ڈی اومحمد عنصر نے ہمراہ سرویلنس ٹیم کے رندھیر باگڑیاں میں چھاپہ مارکر رفیق کو بجلی چوری کرتے پکڑ لیا ۔
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