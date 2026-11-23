مسیحی برادری کی عبادات :گجرات پولیس کے فول پروف سکیورٹی انتظامات
لالہ موسیٰ (نامہ نگار) گجرات اور لالہ موسی شہر میں مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر گجرات پولیس کے فول پروف سکیورٹی انتظامات۔ڈی پی او گجرات فیصل شہزاد کی ہدایات پر ضلع بھر کے چرچ ہائے پر پولیس افسران و جوان سکیورٹی کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں،
تاکہ مسیحی برادری پُرامن اور محفوظ ماحول میں اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکے ۔گجرات پولیس تمام شہریوں کے جان و مال اور مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے پُرعزم ہے ۔
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