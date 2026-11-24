3 بجلی چور پکڑے گئے
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)سب ڈویژن گیپکو بھوپال والا کے ایس ڈی او نے چھاپہ مار کر بجلی کی چوری کرنے والے محمد منور سکنہ جیٹھی کے محمد سلیم ساکن اعظم ٹاؤن محلہ سلطان پورہ سمبڑیال میں محمد عمران کے خلاف مقدمات درج کرا دئیے۔
سب ڈویژن گیپکو بھوپال والا کے ایس ڈی او نے چھاپہ مار کر بجلی کی چوری کرنے والے محمد منور سکنہ جیٹھی کے محمد سلیم ساکن اعظم ٹاؤن محلہ سلطان پورہ سمبڑیال میں محمد عمران کے خلاف مقدمات درج کرا دئیے۔
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