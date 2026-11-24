نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا
کامونکے(تحصیل رپورٹر)نامعلوم افراد نے دوشیزہ کو اغوا کرلیا۔ محلہ رسولنگر کی 20 سالہ (آر ایم) گھر سے دُکان پر گئی جسے خاتون سمیت چار نامعلوم افراد زبردستی کیری ڈبہ میں ڈال کر اغوا کرکے لے گئے۔
نامعلوم افراد نے دوشیزہ کو اغوا کرلیا۔ محلہ رسولنگر کی 20 سالہ (آر ایم) گھر سے دُکان پر گئی جسے خاتون سمیت چار نامعلوم افراد زبردستی کیری ڈبہ میں ڈال کر اغوا کرکے لے گئے۔
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