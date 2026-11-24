سلنڈر لگانے پر ویگن ڈرائیور گرفتار
کامونکے(تحصیل رپورٹر)پٹرولنگ پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل عمر فاروق نے غیر قانونی طور پر مسافر ویگن میں ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر نٹھرانوالی کے ڈرائیور نوید اقبال کو گرفتار کرکے تھانہ صدر میں مقدمہ درج کرا دیا۔
پٹرولنگ پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل عمر فاروق نے غیر قانونی طور پر مسافر ویگن میں ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر نٹھرانوالی کے ڈرائیور نوید اقبال کو گرفتار کرکے تھانہ صدر میں مقدمہ درج کرا دیا۔
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