ون ویلنگ کرنیوالا رنگے ہاتھوں گرفتار
موترہ(نامہ نگار)پابندی کے باوجود ون ویلنگ کرنیوالا رنگے ہاتھوں گرفتار کرلیا گیا۔ تھانہ موترہ پولیس اہلکار گھوئینکی میں ناکہ لگائے کھڑے تھے کہ اسی دوران ملزم اویس اپنی موٹرسائیکل لیکر آیا جو پابندی کے باوجود ون ویلنگ کر رہا تھا۔
تھانہ موترہ پولیس اہلکار گھوئینکی میں ناکہ لگائے کھڑے تھے کہ اسی دوران ملزم اویس اپنی موٹرسائیکل لیکر آیا جو پابندی کے باوجود ون ویلنگ کر رہا تھا۔ جس کو پولیس اہلکاروں نے گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔
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