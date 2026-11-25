منشیات فروش گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایس ایچ او میانی امتیاز احمد نے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتارکر لیا گرفتار منشیات فروش فخر سے چرس 1 کلو 400 گرام برآمد ہوئی ، ملزم کے خلاف مقدم درج کر لیا۔
ایس ایچ او میانی امتیاز احمد نے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتارکر لیا گرفتار منشیات فروش فخر سے چرس 1 کلو 400 گرام برآمد ہوئی ، ملزم کے خلاف مقدم درج کر لیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments