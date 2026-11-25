اشیا مہنگی بیچنے پر مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بلاول خان نے چھاپے مار کر گوشت و دیگر اشیائے خورونوش مہنگے داموں فروخت کرنے پر راشد،محمد عابد اور بابر علی کو موقع پر پکڑ کر ان کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے۔
پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بلاول خان نے چھاپے مار کر گوشت و دیگر اشیائے خورونوش مہنگے داموں فروخت کرنے پر راشد،محمد عابد اور بابر علی کو موقع پر پکڑ کر ان کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے۔
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