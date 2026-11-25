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شہر کی خبریں
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
سینیٹ کمیٹی نے تعلیمی منصوبوں کی نامکمل بریفنگ مسترد کردی
مشرف ، عمران مظالم کے باوجود رانا ثنا کو نہ توڑ سکے :خواجہ آصف
بنگلہ دیشی سپیکر کا پاکستان آمد پر اظہار مسرت، باعث اعزاز قرار دیا
وزیراعظم شہباز شریف کیلئے اپنی ٹیم کو متحد رکھنا بڑا امتحان
نجی زمین پر مزار بن جانے سے ملکیت محکمہ اوقاف کی نہیں بن جاتی : سپریم کورٹ
صوبوں پرعوامی رائے لے لیں،حرج ہی کیا؟عطااللہ تارڑ
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کراچی میں زیرِ تعمیر عمارت کا ایک حصہ منہدم، ایک شخص جاں بحق، 10 زخمی
پاکستان کیلئے قابل فخر لمحہ، شین ژو 24 تیانگونگ کا عملہ خلائی سٹیشن میں داخل
وزیراعظم کا مصدق ملک کو ایس سی او کے تہذیبی مکالمے میں پاکستان کی نمائندگی پر خراج تحسین
عوام کیلئے خوشخبری، پٹرول مزید 4، ڈیزل 5 روپے فی لٹر سستا
صدر مملکت سے سپیکر بنگلا دیش اسمبلی کی ملاقات، تجارتی اور تعلیمی تعاون بڑھانے پر زور
آج کے کالمز
47 والے آپس میں گتھم گتھا
ایاز امیر
تاج سنبھالنا آسان نہیں
رؤف کلاسرا
جب مشین استاد بن جائے
شاہد صدیقی
بھارت کیلئے نوشتۂ دیوار
سلمان غنی
تخت، تختہ اور نیا نقشہ
محمد حسن رضا
حسدایک مہلک مرض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
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