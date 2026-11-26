ڈاکوئوں نے میاں بیوی کو لوٹ لیا
تتلے عالی(نامہ نگار)مرالی والہ کے قریب بغیر نمبرموٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے پرویز سے 10ہزاراور اس کی بیوی شازیہ سے 86ہزار روپے چھین لئے ،کلیوالہ موڑ کے قریب ڈاکوؤں نے مجو چک کے فیصل سے 6ہزار روپے اور فون چھین لیا ۔
مرالی والہ کے قریب بغیر نمبرموٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے پرویز سے 10ہزاراور اس کی بیوی شازیہ سے 86ہزار روپے چھین لئے ،کلیوالہ موڑ کے قریب ڈاکوؤں نے مجو چک کے فیصل سے 6ہزار روپے اور فون چھین لیا ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments