پولیس اہلکاروں کو سزائیں
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر ))ڈی پی او دوست محمد نے اردل روم میں قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب 36ملازمین میں سے 3کوسروس ضبطی، 17سنشور اور دیگر محکمانہ سزائیں سنائیں جبکہ کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کئے ۔
ڈی پی او دوست محمد نے اردل روم میں قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب 36ملازمین میں سے 3کوسروس ضبطی، 17سنشور اور دیگر محکمانہ سزائیں سنائیں جبکہ کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کئے ۔
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