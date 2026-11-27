کامونکے 2:افراد گرکر شدید زخمی
کامونکے (تحصیل رپورٹر )نارووال کا21سالہ شاہ زیب مسیح اور 18 سالہ علیشا جی ٹی روڈ پر تھانہ صدر کے قریب موٹر سائیکل سے گر کر شدید زخمی ہوگئے ۔ دیگر حادثات میں بغداد ٹاؤن کا غلام مصطفی اور فیض مدینہ کی انور بیگم زخمی ہوگئیں۔
نارووال کا21سالہ شاہ زیب مسیح اور 18 سالہ علیشا جی ٹی روڈ پر تھانہ صدر کے قریب موٹر سائیکل سے گر کر شدید زخمی ہوگئے ۔ دیگر حادثات میں بغداد ٹاؤن کا غلام مصطفی اور فیض مدینہ کی انور بیگم زخمی ہوگئیں۔
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