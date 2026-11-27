ہیڈ کوار ٹرز میں آن لائن کچہری
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)وزارتِ توانائی کی ہدایت پر گیپکو ہیڈکوارٹرز میں آن لائن کچہری کا انعقاد کیا گیا، منیجر ایچ ایس ای چودھری اکبر نے گیپکو کے آفیشل فیس بک پلیٹ فارم کے ذریعے صارفین کی شکایات سن کر حل کے احکامات دئیے ۔
وزارتِ توانائی کی ہدایت پر گیپکو ہیڈکوارٹرز میں آن لائن کچہری کا انعقاد کیا گیا، منیجر ایچ ایس ای چودھری اکبر نے گیپکو کے آفیشل فیس بک پلیٹ فارم کے ذریعے صارفین کی شکایات سن کر حل کے احکامات دئیے ۔
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