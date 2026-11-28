سابق چیئرمین سمیت تین افراد پر مقدمہ
نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر) شادی کی تقریب میں ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی مبینہ خلاف ورزی، سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی گلزار باٹھ سمیت تین افراد کے خلاف مقدمہ درج، ساؤنڈ آپریٹر گرفتار، گلوکار فرار ہو گیا۔
شادی کی تقریب میں ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی مبینہ خلاف ورزی، سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی گلزار باٹھ سمیت تین افراد کے خلاف مقدمہ درج، ساؤنڈ آپریٹر گرفتار، گلوکار فرار ہو گیا۔
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