الیکٹرک ویپ اور شیشہ ہولڈرز فروخت کرنیوالے 2ملزم گرفتار
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے الیکٹرک ویپ اور شیشہ ہولڈرز فروخت کرنیوالے 2ملزموں کو گرفتار کر کے 163 الیکٹرک ویپس، شیشہ ہولڈرز87سنگل ماؤتھ، 20 پیپر فلور ، 6پائپ ہولڈرز، 3سگار اور 21 کوائلز برآمد کر لئے ،ملزموں میں طہٰ اور عمر شامل ہیں ۔
تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے الیکٹرک ویپ اور شیشہ ہولڈرز فروخت کرنیوالے 2ملزموں کو گرفتار کر کے 163 الیکٹرک ویپس، شیشہ ہولڈرز87سنگل ماؤتھ، 20 پیپر فلور ، 6پائپ ہولڈرز، 3سگار اور 21 کوائلز برآمد کر لئے ،ملزموں میں طہٰ اور عمر شامل ہیں ۔
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