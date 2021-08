ڈاکٹر عظمت علی کا کامیاب پی ایچ ڈی دفاع 6 August, 2021

زرعی یونیورسٹی پشاور کے آفس اسسٹنٹ ڈاکٹر عظمت علی نے ڈاکٹر کاشف امین کی زیرنگرانی قرطبہ یونیورسٹی پشاور سے پی ایچ ڈی مکمل کرلی

پشاور (دنیا رپورٹ )انہوں نے The Role of Religion in the Business Activities ( A quantitative study on Pakhtun Businessmen in Peshawar ) کے عنوان سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا.ان کے مقالے کی توثیق ترکی اور سوئٹزرلینڈ کے معروف پروفیسرز نے کی۔

